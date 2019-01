Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.49 h SEČ predával po 53,79 USD (47,43 eura).

Singapur 25. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli o viac ako 1 % v reakcii na turbulencie vo Venezuele, ktoré vyvolali obavy o dodávky komodity z tejto krajiny. USA zároveň naznačili, že by mohli uvaliť sankcie na vývoz ropy v Venezuely, kde sa politická aj ekonomická situácia stále zhoršuje.



Globálne trhy s ropou sú však v podstate stále dobre zásobené, čiastočne aj v dôsledku vyššej produkcie v Spojených štátoch. Tá by mohla vykompenzovať aj akékoľvek krátkodobé prerušenia dodávok z Venezuely, domnievajú sa analytici.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.49 h SEČ predával po 53,79 USD (47,43 eura). To bolo o 66 centov alebo 1,24 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 65 centov alebo 1,06 % na 61,74 USD za barel.



(1 EUR = 1,1341 USD)