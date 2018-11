Spojené štáty v pondelok (5. 11.) obnovili sankcie zamerané na iránsky sektor ropy, bankovníctva a dopravy a vyhrážali sa ďalšími opatreniami.

New York 6. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena americkej WTI dosiahla v priebehu dňa sedemmesačné minimum. Trhy tak zareagovali na rozhodnutie americkej administratívy povoliť ôsmim krajinám ďalej kupovať ropu od Iránu aj napriek obnoveniu sankcií proti tejto arabskej krajine.



Spojené štáty v pondelok (5. 11.) obnovili sankcie zamerané na iránsky sektor ropy, bankovníctva a dopravy a vyhrážali sa ďalšími opatreniami. Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že cieľom Washingtonu je, aby iránsky vývoz ropy dosiahol nulu. Ale ôsmim dovozcom udelil na 180 dní výnimku. Sú to Čína, India, Južná Kórea, Japonsko, Taliansko, Grécko, Taiwan a Turecko. Táto skupina odoberá až tri štvrtiny iránskeho exportu ropy po mori.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 18.12 SEČ predával po 61,49 USD (53,81 eura). To je o 1,61 USD alebo 2,66 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,66 USD alebo 2,27 % na 71,51 USD za barel.



(1 EUR = 1,1428 USD)