Ceny ropy vzrástli

Tokio 9. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast. Na trhy stále vplývajú informácie z konca minulého týždňa, že týždenné zásoby ropy v USA klesli na najnižšiu úroveň za viac než tri roky.



Americké ministerstvo energetiky informácie o zásobách ropy zverejnilo až vo štvrtok (5.7.) namiesto stredy, keďže v stredu bol v USA sviatok Dňa nezávislosti. Podľa ministerstva sa zásoby ropy v ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma) znížili na 3,5-ročné minimum.



Tento faktor mal na trhy o niečo výraznejší vplyv než informácia, že počet aktívnych ropných vrtov v USA vzrástol za týždeň do 6. júla o päť na 863. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to je o 100 viac. Rast počtu aktívnych ropných vrtov znamená, že ťažba ropy v Spojených štátoch bude pokračovať v raste.



Trhy okrem toho sledujú, do akej miery Saudská Arábia a iné krajiny Blízkeho východu zvýšia svoju produkciu a vývoz. Washington na Saudskú Arábiu tlačí, aby zvýšila produkciu v čo najväčšej miere a vykompenzovala tak očakávané výpadky exportu z Iránu, na ktorý sa Spojené štáty rozhodli uvaliť sankcie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 7.26 h SELČ o 29 centov na 77,40 USD (66,02 eura) za barel (159 litrov). V podobnom rozsahu sa zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom. Dosiahla 74,10 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 30 centov.