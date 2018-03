Ceny ropy zaznamenali slabý rast, za celý týždeň ale smerujú k poklesu

Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla do 9.33 h SEČ 61,24 USD (49,62 eura) za barel.

Tokio 16. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, za celý týždeň však smerujú k poklesu, keďže vývoj na ropnom trhu počas týždňa ovplyvňovali najmä informácie o pokračujúcom raste produkcie v USA. To znižuje účinok krokov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, ktorí obmedzujú ťažbu s cieľom znížiť objem zásob ropy vo svete a podporiť tak ceny.



Najnovšie sa k negatívnym správam pridala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Vo svojej najnovšej mesačnej správe uviedla, že dodávky ropy z krajín mimo OPEC na čele s USA sa tento rok zvýšia o 1,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) po minuloročnom raste o 760.000 barelov denne. Najnovší odhad znamená vyššie tempo rastu, než IEA predpokladala v predchádzajúcej prognóze.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla do 9.33 h SEČ 61,24 USD (49,62 eura) za barel. V porovnaní s uzávierkou v predchádzajúci deň to predstavuje rast o 5 centov (0,08 %). Za celý týždeň sa však počíta s poklesom zhruba o 1,3 %, zatiaľ čo v tomto rozsahu cena WTI za predchádzajúci týždeň vzrástla.



Aj pohyb ceny severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom bol minimálny. Dosiahla 65,14 USD/barel, čo predstavuje rast o 2 centy (0,03 %). Aj v tomto prípade však trhy počítajú za celý týždeň s poklesom.



(1 EUR = 1,2341 USD)