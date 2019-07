Kontaminácia v Družbe vyvolala konflikt medzi Transnefťou a Rosnefťou

K znečisteniu ropy v ropovode Družba došlo koncom apríla, keď sa do ropovodu dostala ropa kontaminovaná organickými chloridmi.

Moskva 8. júla (TASR) - Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť ostro skritizoval najväčšiu ruskú ropnú firmu Rosnefť za, ako uviedol, neopodstatnené požiadavky na kompenzácie v súvislosti s kontamináciou ropy v ropovode Družba.



K znečisteniu ropy v ropovode Družba došlo koncom apríla, keď sa do ropovodu dostala ropa kontaminovaná organickými chloridmi. Tie sa používajú pri produkcii suroviny, pred dodávkou ropy ropovodom je ich však potrebné odstrániť, pretože by mohli ohroziť zariadenia rafinérií.



Kauza poškodila imidž Ruska ako dodávateľa a opätovne vyvolala spor medzi ruskými koncernami, ktorých šéfovia sú obaja blízkymi priateľmi ruského prezidenta Vladimira Putina. Na čele Rosnefti stojí Igor Sečin a na čele Transnefti Nikolaj Tokarev. Aj keď firmy oficiálne popierajú, že by ich šéfovia mali medzi sebou spory, spoločnosti sa v minulosti už niekoľkokrát dostali do konfliktu.



Ten najnovší vypukol v súvislosti s kauzou znečistenia ropy v Družbe, ktorá Transnefť bude stáť nemalé peniaze. O odškodné žiada aj Rosnefť, podľa Transnefti však producent ropy nemá na ňu nárok.



"Úradom boli odoslané požiadavky na kompenzácie v prospech Rosnefti, ale bez dokumentov, ktoré by potvrdzovali akékoľvek reálne straty či škody," uviedol Transnefť. Rosnefť sa ku kritike prevádzkovateľa ropovodov nevyjadril.