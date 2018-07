Saudská Arábia je ochotná výrazne zvýšiť produkciu ropy, tvrdí Trump

V júni však podľa odhadov agentúry Reuters vyťažila krajina už 10,70 milióna barelov denne. To je takmer rekordná úroveň.

Washington 1. júla (TASR) - Saudská Arábia by mohla zvýšiť produkciu ropy až o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to cez víkend americký prezident Donald Trump po tom, ako telefonoval so saudskoarabským kráľom Salmánom. Saudská Arábia však neskôr Trumpom zverejnené údaje nepotvrdila. Časom Trumpove vyjadrenia korigoval aj Biely dom, ktorý oznámil, že kráľ Trumpovi prisľúbil "možnosť zvýšenia produkcie ropy v prípade potreby," pričom krajina má voľné kapacity v objeme práve 2 milióny barelov denne.



Začiatkom mája Trump informoval, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom, ktorú Teherán a svetové mocnosti uzatvorili v roku 2015. Zároveň dodal, že Spojené štáty čoskoro zavedú voči Teheránu, významnému vývozcovi ropy a najväčšiemu regionálnemu rivalovi Saudskej Arábie, nové sankcie. Tie sa dotknú aj exportu ropy. S cieľom dosiahnuť čo najväčší tlak na Irán Washington tento týždeň varoval svojich spojencov, aby do 4. novembra ukončili dovoz ropy z Iránu. Inak budú čeliť sankciám.



Takýto krok môže výrazne zvýšiť tlak na ceny ropy, ak sa Saudskej Arábii a ďalším spojencom USA nepodarí výpadok na trhu vykompenzovať v potrebnej miere. Podľa informácií Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) produkuje Saudská Arábia denne približne 10 miliónov barelov suroviny.



V júni však podľa odhadov agentúry Reuters vyťažila krajina už 10,70 milióna barelov denne. To je takmer rekordná úroveň. Tú predstavuje 10,72 milióna barelov denne, čo Saudská Arábia dosiahla v novembri 2016. Navyše, v júli by mohla zvýšiť ťažbu na 11 miliónov barelov/deň.