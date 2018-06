Podľa Rijádu by OPEC mohol zvýšiť produkciu o 1 milión barelov denne

Najväčší producent ropného kartelu, Saudská Arábia, je za výrazné zvýšenie ťažby, Irán s tým nesúhlasí.

Viedeň 22. jún (TASR) - Zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) budú diskutovať o návrhu na zvýšenie produkcie o 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to v piatok minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih.



Ministri ropného priemyslu z OPEC a zástupcovia ďalších ropných producentov sa zišli vo Viedni, aby rozhodli o ďalšej produkčnej politike. Najväčší producent ropného kartelu, Saudská Arábia, je za výrazné zvýšenie ťažby, Irán s tým nesúhlasí. Na Saudskú Arábiu a vyššiu produkciu tlačia najmä USA, ktoré odstúpili od jadrovej dohody s Iránom a oznámili, že proti Teheránu opätovne zavedú sankcie. Tie sa do veľkej miery týkajú aj vývozu ropy z Iránu, ktorý patrí k významným dodávateľom komodity. Ceny by tak mohli ísť nahor.



Podľa Chálida al-Fáliha sa výbor OPEC dohodol, "že bude odporúčať navýšenie produkcie približne o 1 milión barelov denne". Ak by sa producenti na takomto zvýšení ťažby aj reálne dohodli, znamenalo by to prakticky zrušenie platnosti programu o obmedzovaní produkcie.



Iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Namdar Zangání v reakcii na to uviedol, že schôdzka OPEC nie je o prijímaní inštrukcií od amerického prezidenta, k pozícii Teheránu v otázke prípadného zvýšenia produkcie sa však nevyjadril. "Nie sme tu preto, aby sme dostávali a realizovali inštrukcie od prezidenta Trumpa," povedal Zangání po začatí schôdzky OPEC. Na otázku, či on sám zvýšenie ťažby podporuje, však uviedol neurčito: "Niektoré krajiny sú proti akémukoľvek zvýšeniu produkcie, je však potrebné opýtať sa ich".



V súvislosti s cenou ropy dodal, že podľa neho by 70 USD (60,67 eura) za barel bola dobrá cena. V prípade severomorskej ropnej zmesi Brent sa cena pohybuje okolo 74 USD za barel.