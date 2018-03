Ceny ropy klesli, cena WTI skĺzla pod 61 USD za barel

Vývoj ovplyvnil rastúci kurz dolára a na druhej zvyšujúce sa obavy, že obmedzovanie produkcie zo strany ropného kartelu OPEC nebude mať pre rastúcu ťažbu ropy v USA na svetové zásoby výraznejší vplyv.

New York 1. marca (TASR) - Ceny ropy klesli, pričom v priebehu dňa sa dostali na dvojtýždňové minimum. Vývoj na trhu na jednej strane ovplyvnil rastúci kurz dolára a na druhej zvyšujúce sa obavy, že obmedzovanie produkcie zo strany ropného kartelu OPEC nebude mať pre rastúcu ťažbu ropy v USA na svetové zásoby výraznejší vplyv.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla do 19.47 h SEČ o 1,11 USD na 63,62 USD (52,27 eura) za barel (159 litrov). V priebehu dňa skĺzla až na 63,19 USD/barel, čo je najnižšia hodnota za dva týždne.



Klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom, ktorá do 19.47 h SEČ skĺzla pod 61-dolárovú úroveň. Pokles oproti predchádzajúcej uzávierke predstavoval 82 centov na 60,82 USD za barel. Počas dňa sa dostala až na 60,18 USD/barel, čo rovnako ako v prípade Brentu znamená dvojtýždňové minimum.



(1 EUR = 1,2171 USD)