Produkcia ropy v Rusku a USA rastie, cena Brentu klesla k 76 USD

Singapur 11. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny pokles, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 76 USD za barel (159 litrov). Nadol ich stlačila zvýšená produkcia ropy v Rusku a rast počtu aktívnych ropných vrtov v USA na vyše trojročné maximum. To signalizuje, že ťažba ropy v Spojených štátoch bude pokračovať v prudkom raste.



Ruské médiá cez víkend informovali, že ťažba ropy v Rusku, najväčšom producentovi na svete, vzrástla začiatkom júna na 11,1 milióna barelov denne z tesne pod 11 miliónov barelov denne počas väčšiny mája. Rusko tak zároveň ťažilo viac, než má stanovené v rámci programu o obmedzovaní produkcie, na ktorom sa dohodlo s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Na základe dohody s OPEC by Rusko malo ťažiť pod 11 miliónov barelov denne.



Okrem toho spoločnosť Baker Hughes informovala, že počet aktívnych ropných vrtov v USA dosiahol minulý týždeň 862. To je najvyšší počet aktívnych ropných vrtov od marca 2015. To znamená, že americká ropná produkcia, už teraz na rekordnej úrovni 10,8 milióna barelov denne, bude rásť aj naďalej.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 7.30 h SELČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 20 centov na 76,26 USD (64,88 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 65,59 USD/barel, čo predstavuje pokles o 15 centov.