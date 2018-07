Produkcia ropy v štátoch OPEC vzrástla v júni na 5-mesačné maximum

Prispela k tomu najmä Saudská Arábia, ktorej ťažba vzrástla v júni na takmer nové maximum.

Londýn 3. júla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšila minulý mesiac ťažbu na najvyššiu úroveň za posledných päť mesiacov. Prispela k tomu najmä Saudská Arábia, ktorej ťažba vzrástla v júni na takmer nové maximum, čo podľa analytikov naznačuje, že Rijád vypočul požiadavky Washingtonu zvýšiť produkciu a kompenzovať tak plánované odstavenie iránskeho vývozu.



Ako v najnovšom odhade uviedla agentúra Reuters, produkcia ropy v rámci OPEC dosiahla v júni 32,32 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s ťažbou v máji to znamená rast o 320.000 barelov/deň. Júnový údaj predstavuje najvyššiu ťažbu ropy od januára tohto roka.



Aký bude ďalší vývoj ale analytici odhadujú len veľmi ťažko. "Čo sa týka dodávok, do 2. polroka vstupujeme s obrovskou neistotou," povedal Tamas Varga z maklérskej spoločnosti PVM. "Ceny ropy môžu ku koncu roka pokojne dosiahnuť okolo 100 USD (85,92 eura) za barel, ako aj okolo 60 USD/barel," dodal.



Podľa Reuters zvýšila Saudská Arábia produkciu ropy v júni na 10,70 milióna barelov denne. Priblížila sa tak k svojmu rekordu, ktorý predstavuje produkcia na úrovni 10,72 milióna barelov/deň. Rijád tak evidentne kompenzuje súčasné výpadky vo Venezuele, ktorá zápasí s hospodárskou krízou, ako aj očakávané výpadky dodávok ropy z Iránu, na ktorý chce americký prezident Donald Trump uvaliť sankcie.



Krok Rijádu Irán podráždil, keďže Teherán to považuje za nedodržiavanie dohôd, prekvapil však aj ďalších členov OPEC, najmä čo sa týka rozsahu zvýšenia. Spojenci Saudskej Arábie na Blízkom východe, Spojené arabské emiráty a Kuvajt, sa v tomto smere k Saudskej Arábii zatiaľ nepripojili, dodala agentúra Reuters, podľa ktorej ich produkcia zostala v júni na májovej úrovni.