Prudký pokles zásob benzínu v USA posunul cenu Brentu

New York 10. apríla (TASR) - Cena ropy Brent vyskočila o vyše percento napriek rastu ropných zásob v USA na 17-mesačné maximum. Ceny nahor potlačil fakt, že zásoby benzínu klesli v USA najvýraznejšie za vyše 1,5 roka. Okrem toho ich podporili aj pokračujúce problémy s dodávkami elektriny vo Venezuele, čo komplikuje vývoz ropy.



Americký Federálny úrad pre energetiku v stredu oznámil, že ropné zásoby v USA vzrástli v minulom týždni o 7 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici počítali s rastom len o 2,3 milióna barelov. Údaje predstavujú rast zásob ropy na najvyššiu úroveň od novembra 2017.



Na druhej strane ale zásoby benzínu klesli a pokles bol omnoho výraznejší, než sa očakávalo. Analytici počítali s poklesom zhruba o 2 milióny barelov, pokles ale dosiahol 7,7 milióna barelov. Bol to najvýraznejší pokles zásob benzínu od septembra 2017.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom dosiahla do 20.16 h SELČ 71,76 USD (63,62 eura) za barel, čo je najvyššia hodnota za päť mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,15 USD (1,63 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v máji dosiahla 64,56 USD za barel, čo je úroveň v blízkosti päťmesačného maxima. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov (0,91 %).



(1 EUR = 1,1279 USD)