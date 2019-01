Ropné spoločnosti Eni a OMV kupujú podiely v koncerne ADNOC zo SAE

V prípade prvej z dohôd OMV a Eni prevezmú v rafinérskej divízii ADNOC podiely. Eni kúpi 20-percentný podiel ADNOC Refining a OMV 15-percentný podiel.

Abú Zabí 27. januára (TASR) - Rakúska ropná spoločnosť OMV a jej taliansky konkurent Eni vstúpili do ropného koncernu zo Spojených arabských emirátov (SAE) Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Oznámila to v nedeľu firma ADNOC s tým, že s európskymi spoločnosťami podpísala dve dohody o strategickom partnerstve.



V prípade prvej z dohôd OMV a Eni prevezmú v rafinérskej divízii ADNOC podiely. Eni kúpi 20-percentný podiel ADNOC Refining a OMV 15-percentný podiel. Zostávajúcich 65 % v ADNOC Refining bude ďalej kontrolovať ADNOC, nevylučuje ale, že do budúcnosti môže predať ďalších 5 až 10 %.



Hodnota spoločnej investície Eni a OMV dosahuje okolo 5,8 miliardy USD (5,11 miliardy eur). Ako uviedla agentúra Bloomberg, ADNOC Refining prevádzkuje rafinérie v Abú Zabí a priemyselnom meste Ruwais, ktoré denne spracujú spoločne okolo 922.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov).



V rámci druhej dohody vytvoria všetky tri firmy spoločný obchodný podnik, ktorý bude zabezpečovať predaj ropných produktov na zahraničné trhy. V tomto podniku budú mať firmy rovnaký podiel ako v prípade ADNOC Refining.



(1 EUR = 1,1346 USD)