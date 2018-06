Ropný koncern BP kupuje britského prevádzkovateľa dobíjacích staníc

BP predpokladá, že počet elektrických áut vzrastie do roku 2040 na vyše 300 miliónov z približne 3 miliónov v roku 2017.

Londýn 28. júna (TASR) - Podobne ako ropný koncern Royal Dutch Shell sa aj britská ropná spoločnosť BP snaží presadiť na rastúcom trhu s elektromobilmi. Firma v týchto dňoch oznámila kúpu firmy Chargemaster, najväčšieho prevádzkovateľa dobíjacích staníc v Británii.



"Chceme mať v Británii vedúcu pozíciu bez ohľadu na to, o aký pohon budú mať zákazníci záujem," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters šéf spracovateľskej divízie BP Tufan Erginbilgic potom, ako firma oznámila, že kupuje Chargemaster za 130 miliónov libier (146,86 milióna eur).



Rovnako ako BP postupujú aj francúzsky konkurent Total či Royal Dutch Shell. Druhá z firiem kúpila prevádzkovateľa dobíjacích staníc NewMotion. Ropné spoločnosti sa tak pripravujú na obdobie, keď klesne dopyt po fosílnych palivách.



BP predpokladá, že počet elektrických áut vzrastie do roku 2040 na vyše 300 miliónov z približne 3 miliónov v roku 2017. V rámci Británie počíta firma v roku 2040 s približne 12 miliónmi elektrických áut. V súčasnosti ich po britských cestách jazdí približne 135.000. Spoločnosť Chargemaster, ktorá sa premenuje na BP Chargemaster, prevádzkuje v súčasnosti v Británii viac než 6500 dobíjacích staníc.



Erginbilgic uviedol, že BP chce ročne do nízkouhlíkovej technológie investovať okolo 500 miliónov USD (431,67 milióna eur) a svoje skúsenosti z Británie plánuje neskôr využiť aj na ďalších rýchlorastúcich trhoch v tejto oblasti, najmä v Číne a Nemecku. "Čína a Nemecko budú definitívne patriť v tomto smere k prioritným trhom," dodal Erginbilgic.