Ropný koncern BP plánuje zvýšiť ťažbu ropy v Mexickom zálive

Britský BP plánuje pridať dve nové produkčné jednotky, približne 3 kilometre južne od existujúcej obrovskej platformy Thunder Horse.

New York 6. mája (TASR) - Ropný koncern BP v pondelok oznámil, že k jeho zariadeniam v Mexickom zálive pribudnú dve výrobné jednotky. Posilní tak svoje postavenie najväčšieho producenta ropy v regióne.



Britský BP plánuje pridať dve nové produkčné jednotky, približne 3 kilometre južne od existujúcej obrovskej platformy Thunder Horse. V blízkej budúcnosti tam pribudnú dva nové vrty a postupne chce zvýšiť ich počet na osem vrtov. BP nezverejnil náklady na investície.



Tieto investície sú však v rozpore s doterajším trendom, v rámci ktorého sa firmy v USA sústredili najmä na investície do ťažby z bridlíc. Aj vďaka tomu celková produkcia ropy v USA dosiahla viac ako 12 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



V amerických pobrežných vodách sa pritom ťaží len zhruba 1,8 milióna barelov ropy denne, a táto produkcia rastie pomalšie ako ťažba z bridlíc.



BP rovnako ako jeho konkurenti dokončil masívne akvizície na pevnine kúpou aktív spoločnosti BHP Billiton za 10,5 miliardy USD (9,37 miliardy eur), čím zlepšil svoju pozíciu v ťažbe z bridlíc.



Zdroje oboznámené s investičnými rozhodnutiami spoločnosti BP informovali, že pre rozsiahle ropné ložiská v Mexickom zálive a stále dostupnejšie platformy je nové rozhodnutie dobrým zabezpečením proti rizikám pri ťažbe bridlíc, kde produktivita na jeden vrt klesla o 14 % oproti roku 2016.



BP plánuje zvýšiť svoju produkciu v Mexickom zálive na približne 400.000 barelov ropného ekvivalentu denne do polovice roku 2020. To je asi pätina celkovej produkcie regiónu. Ťažba spoločnosti tu od roku 2013 vzrástla o viac ako 60 % na vyše 300.000 barelov ropného ekvivalentu denne.