Ropný priemysel potrebuje nové investície za najmenej 10 biliónov USD

Londýn 20. februára (TASR) - Globálny ropný priemysel potrebuje nové investície vo výške najmenej 10 biliónov USD (8,05 bilióna eur) do roku 2040, aby nahradil ropné polia, ktorých produkcia už klesá. A zabezpečil dostatočné dodávky komodity na uspokojenie dopytu svetovej populácie. Uviedol to v utorok minister hospodárstva Spojených arabských emirátov Suhail bin Muhammad al-Mazrui na medzinárodnej konferencii o ropnom priemysle v Londýne.



Al-Mazrui, ktorý tento rok zastáva aj post predsedu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), vyzval na väčšie investície, keďže na trh s komoditou sa po rokoch nadmerného zásobovania začína vracať rovnováha medzi ponukou a dopytom.



"Tento rok bude zaujímavý, očakávame dosiahnutie rovnováhy na trhu medzi ponukou a dopytom," vyhlásil a zdôraznil, že dôležitejšie je, aby do tohto sektora smerovali významné investície. "Hovoríme o období 22 rokov (až do roku 2040) a vieme, že trvá asi päť rokov od rozhodnutia investovať do dokončenia projektu. Takže si myslím, že my ako OPEC chceme vidieť obnovu na trhu a spolupracovať so všetkými." Al-Mazrui tiež uviedol, že OPEC a skupina krajín, ktoré nie sú členmi kartelu, uvažujú o pokračovaní spolupráce aj po roku 2018. Obe strany uzavreli dohodu o obmedzení ťažby, ktorá pomohla naštartovať rast cien ropy a vrátiť na trh rovnováhu.



(1 EUR = 1,2410 USD)