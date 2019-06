Rosnefť nesúhlasí s obmedzovaním ťažby, cena Brentu klesla k 61,50 USD

Zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň o 3,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali pokles o 849.000 barelov.

Tokio 5. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles. Náladu na trhoch na jednej strane ovplyvnili informácie Amerického ropného inštitútu (API), že zásoby ropy v USA vzrástli a na druhej pochybnosti šéfa ruského ropného koncernu Rosnefť o tom, či by Rusko malo pokračovať v programe znižovania produkcie. Na tom sa Moskva dohodla s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Ako uviedol API vo svojom odhade, zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň o 3,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali pokles o 849.000 barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie amerického ministerstva energetiky, ktoré ich uverejní v stredu.



Navyše na trhy negatívne zapôsobili aj informácie z Ruska. Šéf najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť Igor Sečin vyhlásil, že Rusko by malo ťažiť ropu podľa vlastných potrieb a v prípade, že Moskva sa s OPEC dohodne na pokračovaní programu o obmedzovaní ťažby, bude žiadať od vlády kompenzácie.



"Má zmysel, aby Rusko znižovalo vlastnú ťažbu, keď okamžite na to náš podiel na trhu prevezmú USA?" citovali Sečina ruské médiá. Ako dodal, Rusi by mali urobiť všetko pre to, aby svoj podiel na trhu ubránili. OPEC a ďalší producenti, ktorí spolu tvoria skupinu známu ako OPEC+, by mali o pokračovaní programu rozhodnúť koncom júna, prípadne začiatkom júla.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 7.48 h SELČ o 45 centov na 61,52 USD (54,71 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 52,95 USD/barel, V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 53 centov.



(1 EUR = 1,1244 USD)