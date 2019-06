Ross: Trump je pripravený zaviesť clá aj na zvyšný čínsky import

Donald Trump minulý mesiac nečakane obvinil Čínu, že neplní dohodu a oznámil zvýšenie ciel na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD z 10 % na 25 %.

Paríž 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump je pripravený zaviesť clá aj na zvyšný čínsky import v hodnote 300 miliárd USD (266,31 miliardy eur) pri absencii obchodnej dohody. Vyhlásil to v pondelok americký minister obchodu Wilbur Ross na leteckom veľtrhu v Paríži.



Podľa Rossa nátlak je najdôležitejším prvkom akejkoľvek potenciálnej obchodnej dohody medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.



"Nakoniec dospejeme k dohode, ale ak nie, prezident bude spokojný s pokračovaním ciel, ktoré sme už oznámili, ako aj s novými, ktoré sme dočasne pozastavili," povedal Ross.



Jeho komentáre sú ozvenou slov ministra financií Stevena Mnuchina, ktorý minulý týždeň naznačil, že administratíva je jednotná v otázke ciel v prípade kolapsu rozhovorov.



Trump minulý mesiac nečakane obvinil Čínu, že neplní dohodu a oznámil zvýšenie ciel na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD z 10 % na 25 %. Peking ako odvetu zvýšil clá na americký dovoz za 60 miliárd USD. Čína začiatkom júna uviedla, že globálne obchodné spory začali Spojené štáty a tvrdí, že Washington bol počas rokovaní nespoľahlivý.



Ross tiež bagatelizoval vyhliadky na dosiahnutie dohody na stretnutí prezidentov oboch krajín na okraj summitu skupiny G20 v Osake v dňoch 28. a 29. júna.



Povedal, že summit G20 nie je miestom na rokovania o dohode, ktorá má 2500 strán. Dodal, že sa obe krajiny môžu dohodnúť akurát "na ceste vpred".



Ross tiež naznačil, že Washington je pripravený zaviesť clá na dovoz automobilov, aby prinútil zahraničné firmy vyrábať vozidlá v USA.



Americký trh je podľa neho v súčasnosti najzdravším automobilovým trhom na svete, keďže čínsky trh padá a európsky tiež zápasí s problémami.



„Na americkom trhu sa najlepšie predávajú veľké autá, a to sú vozidlá s najvyššou ziskovou maržou, takže nezávisle od toho, aké kroky podnikáme v obchode, majú veľké kapitálové investície zahraničných výrobcov v USA svoju logiku. My to len urýchľujeme s potenciálnymi clami," povedal.



Ross dodal, že americký prezident „veľmi vážne uvažuje“ o zavedení ciel na všetky dovážané automobily vrátane dovozu z Európskej únie.