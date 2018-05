Wilbur Ross: USA nechcú obchodnú vojnu

USA vo štvrtok po zatvorení amerických trhov oznámia, či zrušia EÚ dočasnú výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka do USA, ktorá vyprší 1. júna.

Paríž 31. mája (TASR) - Washington nechce obchodnú vojnu s Európskou úniou (EÚ). Ale to, či dôjde, alebo nedôjde k eskalácii ich sporu, bude závisieť od Únie. Povedal americký minister obchodu Wilbur Ross v rozhovore, ktorý vo štvrtok uverejnil francúzsky denník Le Figaro.



USA vo štvrtok po zatvorení amerických trhov oznámia, či zrušia EÚ dočasnú výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka do USA, ktorá vyprší 1. júna. "Nechceme obchodnú vojnu," tvrdil Ross. "Je na EÚ, aby rozhodla, či chce prijať odvetné opatrenia. Ďalšia otázka tak bude, ako na to zareaguje americký prezident Donald Trump. Ak dôjde k eskalácii, bude to preto, lebo EÚ sa rozhodla pre odvetu," dodal.



Podľa nemeckého ministra financií Olafa Scholza sa neobjavili žiadne náznaky, že obchodný spor medzi oboma stranami sa upokojí a nebude eskalovať. Dodal, že reakcia EÚ na akékoľvek tarify v USA musí byť silná. Na otázku, či v spore došlo k známkam "deeskalácie", Scholz odpovedal: "Nie, neexistujú žiadne takéto známky."



Dodal, že členské štáty EÚ sú pripravené zdôrazniť svoju jednotu a suverenitu rozhodnými činmi: "Naša odpoveď musí byť jasná, silná a inteligentná".



EÚ ponúkla Spojeným štátom kompromisný návrh. Ak Washington ponechá Únii trvalú výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka, Brusel dá USA obchodné úľavy. Ak však Spojené štáty po skončení dočasnej výnimky zavedú clá, EÚ prijme odvetné opatrenia, ktorých súčasťou sú clá na dovoz tovarov z USA. Dočasná výnimka sa skončí v piatok (1.6.) a podľa vyjadrení z Washingtonu bude predĺžená len v prípade, ak Brusel predloží konkrétne ústupky.



EÚ sa však nechce nechať vydierať. Pre prípad, že clá začnú platiť, už pripravila odvetné clá na americké produkty, ako sú napríklad whisky, motorky alebo džínsy.



Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová v utorok (29.5.) v Európskom parlamente povedala, že EÚ podľa nej nemôže počítať s trvalou výnimkou z ciel na dovoz ocele a hliníka do USA. "Dokonca aj keby sa USA rozhodli, že nezavedú clá, očakávam, že stanovia nejaký druh horných hraníc pre export z EÚ."