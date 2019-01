Rozhodnite o tom, aký projekt podporí Tesco vo vašom okolí

Bratislava 22. januára (OTS) - Tento týždeň sa začína vo všetkých obchodoch Tesco po celom Slovensku hlasovanie v obľúbenom grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame, ktoré potrvá do 17. februára 2019. Tesco aj v tejto edícii prerozdelí takmer 170-tisíc eur.Jedným z víťazov v bratislavskom regióne v rámci 4. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame bol aj program BUDDY. Program podporuje a pomáha vyše 80 deťom z detských domovov a ich dobrovoľníkom na západnom Slovensku: „” povedal, zakladateľ programu BUDDY.,“ uviedla, riaditeľka Tesca pre komunikáciu na Slovensku.Výška príspevku pre každý súťažiaci projekt závisí od vyzbieraného počtu hlasov zákazníkov Tesca. Každý víťazný projekt získa 1 300 eur, 600 eur projekty na druhom mieste a všetky projekty na treťom mieste budú podporené sumou 300 eur.O podporu zákazníkov Tesca sa uchádza spolu 231 projektov, ktoré boli vybrané odbornou komisiou z takmer 500 prihlásených projektov. Každý z týchto projektov je zameraný na zlepšenie života v miestnych komunitách, napríklad výstavbou detských ihrísk, parkov a cyklotrás či organizovaním miestnych podujatí alebo detských táborov.Pre spoločnosť Tesco je podpora miestnych komunít jedným z pilierov spoločenskej zodpovednosti. V predchádzajúcich štyroch edíciách zákazníci odovzdali vyše 14 miliónov hlasov a rozhodli tak o takmer 500 projektoch z celého Slovenska, ktoré Tesco podporilo celkovou sumou takmer 500 - tisíc eur.Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, aktuálny počet hlasov, ako aj ďalšie informácie o súčasnej i predošlých edíciách programu môžete sledovať na https://pomahame.tesco.sk/