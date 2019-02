Rozhodnutia o dôchodkoch dostávajú majitelia e-schránok elektronicky

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z.

Bratislava 8. februára (TASR) - Poberateľom dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, zaslala Sociálna poisťovňa rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2019 iba do aktivovanej elektronickej schránky. To znamená, že týmto poberateľom dôchodkov už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou v papierovej podobe.



"Sociálna poisťovňa zasielala rozhodnutia o zvýšení dôchodkov do elektronických schránok v čase od 27. 12. 2018 do 8. 1. 2019, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Celkovo poisťovňa k 1. januáru 2019 valorizovala 1.440.558 dôchodkov, z toho 10.149 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov odoslala poberateľom elektronicky do e-schránok," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.



Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).