Rozhodnutie ECB podporí rast ekonomiky, profitovať bude aj Slovensko

Bratislava 9. marca (TASR) – Štvrtkové (7. 3.) oznámenie Európskej centrálnej banky (ECB) o ponechaní nulovej úrokovej sadzby do konca tohto roka a uľahčení prístupu bánk k pôžičkám pomôže naštartovať európsku ekonomiku. Oslabenie kurzu eura voči doláru prispeje k exportnej výkonnosti eurozóny a profitovať by tak z rozhodnutia ECB malo nepriamo aj Slovensko, zhodli sa viacerí ekonomickí analytici. Zároveň však upozornili aj na riziká, spojené s obchodnými vojnami či neriadeným brexitom.



"Tento krok ECB bol do značnej miery očakávaný, hoci prekvapujúca je miera odhodlania znova uvoľniť menovú politiku," zhodnotil reakcie trhu a nasledovné oslabenie kurzu eura voči doláru hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda. Práve pokles eurodolárového kurzu podporí do určitej miery vývoz tovaru z eurozóny. Analytik však upozornil aj na riziká spojené s neriadeným odchodom Spojeného kráľovstvá z Európskej únie (EÚ) či obchodnými vojnami medzi USA a Čínou a USA a EÚ. "Rozhodnutie ECB vnímam skôr ako prípravu na to, že sa tieto udalosti budú vyvíjať zlým smerom," dodal Kovanda.



Podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa vytvorila ECB svojím rozhodnutím podmienky na rýchlejší rast ekonomiky eurozóny, samotné opatrenia však podľa neho nestačia. "Slabšie euro prispeje k exportom. Ako sa bude dariť zahraničnému obchodu eurozóny však nezáleží až tak od kurzu eura, ale predovšetkým od toho, ako sa bude dariť hlavným obchodným partnerom eurozóny, to znamená USA a Číne. Vzhľadom na to, že čínska ekonomika sa začína stabilizovať a USA budú relatívne svižným tempom rásť, tak exportná výkonnosť eurozóny by mala zostať relatívne solídna," myslí si Pánis. Uvoľnená menová politika však bude mať bez ďalších opatrení podľa analytika "iba limitovaný a dočasný úspech". "Nedokáže vyriešiť štrukturálnu slabosť ekonomiky," podotkol.



Rozhodnutie ECB umožní prístup podnikov aj obyvateľov k lacným úverom. "Je to jedna z mála vecí, ktoré môže ECB ešte urobiť, pretože portfólio nástrojov už má veľmi obmedzené," upozornil na už v súčasnosti platnú nulovú sadzbu ECB ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová poznamenala, že záleží na tom, aká veľká bude účasť bánk na tomto programe, koľko zdrojov si požičajú a ako ich posunú do ekonomiky. "Malo by to mať pozitívny vplyv na celú eurozónu. Tým, že sa bude lepšie dariť našim partnerom, z toho cez zahraničný obchod bude mať benefity aj Slovensko," dodala analytička.