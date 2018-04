Rozjednané predaje domov v USA vzrástli v marci menej, než sa čakalo

Rozjednané kontrakty na kúpu domov sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.

Washington 30. apríla (TASR) - O niečo viac Američanov podpísalo vo marci kontrakty na kúpu domu než v predchádzajúcom mesiaci. Takzvané rozjednané predaje však vzrástli menej, než sa očakávalo.



Index rozjednaných predajov domov v USA v marci medzimesačne stúpol o 0,4 % na 107,6 bodu z nadol revidovaných 107,2 bodu vo februári, uviedla národná asociácia realitných maklérov National Association of Realtors (NAR). Ekonómovia počítali so zvýšením 0,9 %.



Aj napriek nárastu sa index nachádza o 3 % pod svojou úrovňou spred roka.



Rozjednané kontrakty na kúpu domov sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.



Pozitívna situácia v ekonomike podľa NAR zvyšuje dopyt po domoch, avšak ponuka na trhu je nedostatočná. Dopyt tiež obmedzuje nárast cien.



NAR odhaduje, že v tomto roku by sa v USA mohlo predať okolo 5,61 milióna existujúcich domov, čo by bolo o 1,8 % viac než v roku 2017.