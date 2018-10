Rezort spravodlivosti má mať v roku 2019 k dispozícii 439 miliónov eur

Najväčšia časť zahŕňa osobné výdavky na rok 2019, oproti schválenému rozpočtu roku 2018 to predstavuje nárast o 10,3 percenta.

Bratislava 4. októbra (TASR) – Slovenská justícia by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 439 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Ministerstvu spravodlivosti sa zvýšia výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 39,5 milióna eur (9,87 percenta).



Najväčšia časť – 301 miliónov eur, zahŕňa osobné výdavky na rok 2019, oproti schválenému rozpočtu roku 2018 to predstavuje nárast o 28,2 milióna eur (10,3 percenta).



Nárast je spôsobený premietnutím valorizácie platov z roku 2018, dopočtom zákonných náležitostí sudcov, dofinancovaním osobných výdavkov zamestnancov aparátu ústredného orgánu a súdnictva a zvýšením osobných výdavkov na zabezpečenie stabilizácie personálu Zboru väzenskej a justičnej stráže.



Kapitálové výdavky pre rok 2019 predstavujú sumu 16,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8 miliónov eur (91,7 percenta). Nárast je spôsobený hlavne rozpočtovaním kapitálových výdavkov na budovy súdov.



Na väzenstvo sú v rozpočte navrhnuté výdavky v sume 179 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 sú výdavky väzenstva vyššie o 14,8 milióna eur (9 percent). Nárast spôsobili vyššie osobné výdavky a vyššie výdavky na pracovné odmeny obvinených a odsúdených v súvislosti s ich valorizáciou. Výdavky na väzenstvo sú ovplyvňované dynamikou rastu počtu obvinených a odsúdených.



Na personálne a materiálno–technické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a na efektívny výkon okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu sa na rok 2019 rozpočtujú výdavky v sume 208 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sa na súdnictvo rozpočtujú výdavky vyššie o 19 miliónov eur (9,51 percenta). Nárast je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov.



V rozpočte je vyčlenená aj suma určená na pokračujúce odškodňovanie – vyplácanie jednorazových príspevkov príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád a osobám deportovaným v minulosti do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov. Celkovo je pre rok 2019 vyčlenených na tento účel 1,26 milióna eur.