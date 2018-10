V zdravotníctve má byť historicky najviac peňazí

Rozpočet počíta aj s kapitálovými výdavkami vo výške 100 miliónov eur. Peniaze majú smerovať na obnovu nemocníc.

Bratislava 7. októbra (TASR) – V zdravotníctve má byť na budúci rok historicky najviac peňazí. Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 5,04 miliardy eur s medziročným rastom 243,8 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Slovensko sa bude môcť tešiť ohľadom rozpočtu zdravotníctva na budúci rok, pretože bude mať najlepší rozpočet v histórii Slovenska. Ide o významný nárast celkových výdavkov, pokračujeme s dôrazom na opatrenia, ktoré majú smerovať k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, ale samozrejme, chceme pokračovať v zefektívnení celkového systému," povedal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).



Zdroje v zdravotníctve medziročne narastú o 5,1 percenta oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. "Najväčší podiel predstavujú príjmy od ekonomicky aktívnych osôb, ako dôsledok pozitívneho vývoja rastu ekonomiky a trhu práce," ozrejmilo ministerstvo financií.



Ako už avizoval Kažimír, návrh rozpočtu prináša aj nový spôsob platby za poistencov štátu, ako sú deti či dôchodcovia. "Súčasný model financovania prostredníctvom odvodov za pracujúcich poistencov a platbou za poistencov štátu je vzhľadom na vývoj ekonomiky volatilný a nezohľadňuje objektívne potreby zdravotníctva," vysvetlilo ministerstvo.



Po novom štát určil pevnú sumu, koľko na budúci rok za štátnych poistencov zaplatí, má ísť o 960 miliónov eur. Napriek tomu, že celkové zdroje v sektore medziročne rastú, štát na budúci rok zaplatí za svojich poistencov menej.



Z rozpočtu vyplýva, že najväčšie zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo predstavujú mzdové výdavky na personál. Celkový rast miezd personálu v zdravotníctve si má na budúci rok vyžiadať navyše 197 miliónov eur.



Rozpočet počíta aj s kapitálovými výdavkami vo výške 100 miliónov eur. Peniaze majú smerovať na obnovu nemocníc. "Pôjde o historicky najvyšší objem možných investícií, ktoré sa premietnu do sektora. Predmetné výdavky sa investujú do obnovy zdravotníctva, hlavne na rekonštrukciu nemocníc, urgentných príjmov, na nákup modernej prístrojovej techniky a ďalšieho vybavenia nemocníc," konštatuje sa v návrhu.