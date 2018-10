Výdavky rezortu vnútra by mali v roku 2019 dosiahnuť 2,46 miliardy eur

Návrh rozpočtu ráta s nárastom výdavkov aj pri financovaní volieb.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Celkové výdavky Ministerstva vnútra (MV) SR by mali v roku 2019 dosiahnuť 2,46 miliardy eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to o 68,9 mil. eur viac, čo predstavuje nárast o 2,91 percenta. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.



Osobné výdavky sú rozpočtované na rok 2019 vo výške 1,06 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 znamená nárast o 46,4 milióna eur. "Dôvodom zvýšenia osobných výdavkov o 46,4 milióna eur je premietnutie valorizácie platov z roku 2018 do nasledujúcich rokov," konštatuje sa v materiáli. Kapitálové výdavky ostávajú na úrovni roka 2018 a rozpočtuje sa na ne suma 28,0 milióna eur.



Výdavky na bežné transfery sa rozpočtujú v sume 1,06 miliardy eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 o 23,1 milióna eur viac. "Dôvodom je vyšší limit výdavkov na transfery v rámci verejnej správy, najmä na programe Výchova a vzdelávanie mládeže," uvádza sa v materiáli.



Na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti navrhuje rezort financií vyčleniť 744,1 milióna eur, čo je o 31 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2018. Dôvodom navýšenia má byť zvýšenie osobných výdavkov z dôvodu valorizácie platov.



Tento program zahŕňa bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti kriminálnej polície, finančnej polície, poriadkovej polície, dopravnej polície, mýtnej polície, inšpekčnej služby Policajného zboru, kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, železničnej polície, úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR.



Návrh rozpočtu ráta s nárastom výdavkov aj pri financovaní volieb. Na rok 2019 sú na tento účel rozpočtované výdavky vo výške takmer 20,5 milióna eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 o 12,49 milióna eur viac.