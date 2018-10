Rozpočtová rada ocenila postupný pokles podielu hrubého dlhu

Predseda RRZ Ivan Šramko upozornil na to, že ciele rozpočtu na roky 2019 až 2021 sú v rokoch 2019 a 2020 totožné s tými, ktoré boli uvedené v rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vníma pozitívne, že návrh rozpočtu počíta s poklesom dlhu pod sankčné pásmo od konca tohto roka. Na hodnotenie, ako sa vyvíja dlhodobá udržateľnosť verejných financií, si však chce ešte počkať, kým bude zverejnený návrh rozpočtového plánu na budúci rok. Ten by malo Ministerstvo financií (MF) SR zaslať do Bruselu do 15. októbra tohto roka. Návrhom rozpočtu na najbližšie tri roky sa bude v pondelok 8. októbra zaoberať tripartita.



"Z hľadiska štruktúry príjmov a výdavkov a prípadných rizík je ešte predčasné hodnotiť návrh rozpočtu. K ich vyhodnoteniu by malo pomôcť zverejnenie návrhu rozpočtového plánu na rok 2019, ako aj zodpovedanie prípadných dodatočných otázok zo strany MF SR a iných inštitúcií verejnej správy," skonštatoval pre TASR predseda RRZ Ivan Šramko.



Upozornil na to, že ciele rozpočtu na roky 2019 až 2021 sú v rokoch 2019 a 2020 totožné s tými, ktoré boli uvedené v rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020. "V porovnaní s Programom stability na roky 2018 až 2021 z apríla došlo k miernemu zlepšeniu cieľa na rok 2019," skonštatoval Šramko.



Rezort financií očakáva, že by nové stanovené ciele mali viesť k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa, ktorým je štrukturálny deficit vo výške 0,5 % HDP. Aj pri hodnotení týchto plánov si však chce RRZ počkať na zverejnenie návrhu rozpočtového plánu. "Z hľadiska zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií RRZ v apríli 2018 skonštatovala, že strednodobý cieľ by mal byť ambicióznejší a do roku 2021 by mal byť dosiahnutý štrukturálny prebytok vo výške 0,3 % až 0,4 % HDP. Z tohto pohľadu je teda otázne, či aktuálne ciele návrhu rozpočtu sú pri zohľadnení dodatočných daňových príjmov dostatočne ambiciózne," doplnil Šramko.



Rozpočtová rada však ocenila postupný pokles podielu hrubého dlhu na HDP z 50,9 % na konci roku 2017 na 44,8 % na konci roku 2021. "Pozitívom je, že od konca roku 2018 by mal byť dlh pod sankčnými pásmami ústavného zákona, a to aj napriek každoročnému poklesu týchto sankčných pásiem o jeden percentuálny bod od roku 2018," uviedol Šramko.



Kriticky sa však RRZ stavia k rezervám, s ktorými ministerstvo počíta v rozpočte každoročne a nie je to inak ani v najnovšom návrhu. Riziko vidí v tom, že nie je presne definované, ktoré legislatívne zmeny sa z nich budú financovať. "Rozpočet predpokladá opätovne vysokú úroveň rezerv v kapitole Všeobecná pokladničná správa, čo znižuje kontrolu Národnej rady SR nad výdavkami rozpočtu," dodal Šramko.