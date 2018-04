Rozpočtový deficit aj dlh EÚ a eurozóny vlani klesli

Vyjadrené v eurách klesol rozpočtový deficit eurozóny vlani na 98,92 miliardy eur z 189,01 miliardy eur rok predtým.

Luxemburg 23. apríla (TASR) - Rozpočtový deficit eurozóny aj Európskej únie (EÚ), rovnako ako ich zadlženie, sa minulý rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížili. Vyplýva to z najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.



V prípade eurozóny klesol schodok verejných financií v roku 2017 na 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 1,5 % HDP v roku 2016. A v celej EÚ sa znížil na 1 % z 1,6 % HDP.



Vyjadrené v eurách klesol rozpočtový deficit eurozóny vlani na 98,92 miliardy eur z 189,01 miliardy eur rok predtým.



A zároveň pomer verejného dlhu k HDP sa v euroregióne znížil na 86,7 % do konca roka 2017 z 89 % na konci predchádzajúceho roka 2016, zatiaľ čo v EÚ klesol na 81,6 % z 83,3 % HDP.



Podľa Eurostatu v roku 2017 zaznamenali viaceré štáty rozpočtový prebytok, a to Malta až 3,9 % HDP, nasledujú Cyprus (1,8 % HDP), Česká republika (1,6 % HDP), Luxembursko (1,5 % HDP), Nemecko (1,3 % HDP), Holandsko (1,1 % HDP), Dánsko (1 % HDP), Bulharsko (0,9 % HDP), Grécko a Chorvátsko (0,8 % HDP) a Litva (0,5 % HDP). Slovinsko dosiahlo vlani vyrovnaný rozpočet. Ostatné krajiny vykázali deficity verejných financií, z toho najnižší mali Írsko a Estónsko (obe -0,3 % HDP), Lotyšsko (-0,5 % HDP) a Fínsko (-0,6 % HDP). Dva členské štáty mali deficit rovný alebo vyšší ako povolené 3 % HDP: Španielsko (-3,1 %) a Portugalsko (-3 %).



Čo sa týka pomeru vládneho dlhu k HDP, najmenší dlh nahlásili Estónsko (9 %), Luxembursko (23 %), Bulharsko (25,4 %), Česká republika (34,6 %), Rumunsko (35 %) a Dánsko (36,4 %). Celkom 15 členských štátov malo dlh vyšší ako 60 % HDP, pričom najvyšší bol zaznamenaný v Grécku (178,6 %), Taliansku (131,8 %), Portugalsku (125,7 %), Belgicku (103,1 %) a Španielsku (98,3 %).



V roku 2017 vládne výdavky v eurozóne dosiahli 47,1 % HDP a vládne príjmy 46,2 % HDP. V EÚ boli výdavky na úrovni 45,8 % a príjmy 44,9 % HDP. V oboch blokoch pomer výdavkov k HDP klesol medzi rokmi 2016 a 2017, zatiaľ čo pomer verejných príjmov sa zvýšil.



Rozpočtový deficit Slovenska vlani klesol na 1 % HDP z 2,2 % HDP v roku 2016 a zadlženie sa znížilo na 50,9 % z 51,8 % HDP.