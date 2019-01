Rozpočtový deficit Francúzska sa vlani zvýšil

Z oficiálnych údajov, ktoré štatistický úrad INSEE uverejnil v utorok, vyplýva, že sa celkový deficit Francúzska do konca decembra 2018 zvýšil na 76,1 miliardy eur zo 67,7 miliardy eur v roku 2017.

Paríž 15. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Francúzska sa vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 zvýšil. Druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny totiž koncom minulého roka tvrdo zasiahli protivládne protesty, ktoré sa negatívne odrazili na výkone jeho ekonomiky.



Francúzskom od polovice novembra otriasajú protesty tzv. žltých viest. Najskôr boli namierené len proti dani z palív, ale postupne sa rozrástli do širšieho odporu verejnosti voči vláde.



Demonštrácie poznačili násilnosti, v dôsledku čoho sú hlavné nákupné oblasti a turistické miesta v Paríži počas víkendov zatvorené. A prieskum INSEE ukázal, že dôvera francúzskych spotrebiteľov sa v decembri prepadla na najnižšiu úroveň od konca roka 2014.



Prezident Emmanuel Macron pritom 10. decembra oznámil potenciálne nákladné opatrenia, vrátane zvýšenia miezd najchudobnejším robotníkom a zníženia daní pre dôchodcov, aby upokojil situáciu. Tieto opatrenia povedú tento rok k nárastu verejných výdavkov. Francúzsku tak hrozí, že prekročí limit 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) pre rozpočtový deficit zakotvený v pravidlách Európskej únie.



Francúzske noviny v decembri špekulovali, že v dôsledku vyšších výdavkov by schodok v rozpočte Francúzska mohol dosiahnuť 3,5 percenta HDP v roku 2019.