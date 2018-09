Potravinári: Očakávame, že sľuby ohľadom štátnej pomoci sa naplnia

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov očakáva, že verejne deklarované sľuby ohľadom navýšenia štátnej pomoci na rok 2019 pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva, budú naplnené. Informovala o tom v utorok Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).



Pripomenula, že samosprávy poľnohospodárov a potravinárov v Slovenskej republike sa spojili presne pred rokom, keď sa v štátnom rozpočte na rok 2018 odsúhlasila výška štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo vo výške 1 milióna eur. Samosprávy vtedy vyjadrili zásadný nesúhlas, pretože výška štátnej pomoci je výrazne nižšia ako v okolitých krajinách a celé odvetvie zápasí so závažnými problémami.



Zdôraznila, že RPPS vznikla v roku 2017 s požiadavkou zvýšenia štátnej pomoci na rok 2018 vo forme tzv. zelenej nafty, navýšenia štátnej pomoc pre sektor poľnohospodárstva v štátnom rozpočte na rok 2019 vo výške 70 miliónov eur a s požiadavkou pomoci potravinárskemu priemyslu vo forme zvýhodneného úverového programu.



Poznamenala, že počas svojho ročného pôsobenia RPPS iniciovala niekoľko stretnutí s najvyššími štátnymi predstaviteľmi, vrátane prezidenta SR Andreja Kisku, predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) a podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej (SNS). Všetci deklarovali záujem o riešenie problémov poľnohospodárov a potravinárov, pričom na najväčšej agropotravinárskej výstave Agrokomplex 2018 v Nitre premiér SR spolu s ministerkou pôdohospodárstva prisľúbili pomoc pre agrosektor vo výške 70 až 100 miliónov eur.



"Veríme, že naše celoročné snaženie o zvýšenú finančnú pomoc pre agropotravinársky sektor a prísľuby zo strany štátnych predstaviteľov, budú naplnené. Celé naše odvetvie zápasí s existenčnými problémami, a preto štátna pomoc vo výške minimálne 70 miliónov eur, ktorá by podporila rozvoj odvetvia, priniesla zvýšenú pridanú hodnotu pre slovenskú ekonomiku a zabezpečila viac slovenských potravín na pultoch obchodov, je začiatkom cesty k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého je poľnohospodárstvo a potravinárstvo strategickým odvetvím národnej ekonomiky," povedala Venhartová.



Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Agrárna komora Slovenska (AKS), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.