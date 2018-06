Raši: Slovensko patrí k transparentným krajinám v čerpaní eurofondov

Podľa Rašiho prijal úrad 38 opatrení na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov.

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovensko patrí k najtransparentnejším krajinám v Európskej únii pri čerpaní eurofondov. Opozičná strana SaS sa snaží vyvolať dojem, že Slovensko má výraznejší problém s eurofondmi, ako iné krajiny. V reakcii na dnešné vyjadrenia strany to uviedol pre TASR podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Podľa SaS Slovensko zaostáva v čerpaní eurofondov a vykazuje veľkú chybovosť pri ich poberaní. Preto navrhuje, aby sa do budúcnosti uskutočnila presná analýza, ktorá by ukázala, do ktorých oblastí sa budú v novom programovom období prioritne investovať európske zdroje. Tiež vyzýva k zvýšeniu transparentnosti. Raši ale tieto tvrdenia odmieta.



"Ako jedna z mála prijímateľských krajín zverejňujeme kompletné strojovo spracovateľné dáta o eurofondoch zo systému ITMS 2014+," poznamenal Raši s tým, že úrad prijal 38 opatrení na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov. "Slovensko spolupracuje ako prvá krajina únie s OECD v boji proti korupcii a podvodom. Vedieme zložité rokovania nielen o budúcom rozpočte EÚ a o politike súdržnosti po roku 2020, ale aj o podmienkach čerpania," poznamenal Raši s tým, že sa vedú aj rokovania o prioritách Slovenska v novom programovom období.



SaS vyzvala Rašiho, aby sa do pracovnej skupiny s názvom Partnerstvo pre politiku súdržnosti prizvala aj opozícia. Podľa Rašiho úradu ide o odbornú skupinu, ktorej členmi sú okrem zástupcov riadiacich orgánov, splnomocnenci vlády, zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu, Protimonopolného úradu, členovia akademického sektora a univerzít, zástupcovia samosprávnych krajov, či zamestnancov. "V prípade, že by sa jej členmi stali politici zo SaS alebo inej politickej strany, odborná diskusia by sa s veľkou pravdepodobnosťou zmenila na politickú agitáciu. Táto pracovná skupina pracuje už od februára 2017 a aktívne prispieva k formovaniu politiky súdržnosti po roku 2020. Je smutné, že 'odborníci' z SaS si jej fungovanie všimli až teraz," poznamenal Rašiho úrad.



SaS si podľa úradu vicepremiéra všimla výročnú správu OLAF-u po dvoch týždňoch, pričom strana zabudla povedať, že opatrenia na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov, ktoré prijal úrad, sa pozitívne odzrkadľujú aj v tejto správe. "Kým v roku 2016 OLAF vyšetroval Slovensko v ôsmich prípadoch a v piatich z nich prijal aj odporúčania, v minulom roku to boli len štyri prípady. Dva z nich uzavrel s odporúčaniami. V tomto roku úrad rozbieha aj spoluprácu s OECD, s ktorou podpísal memorandum o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom," podotkol Raši. OLAF v správe tiež uvádza, že Slovensko vykonalo 1672 kontrol na úrovni členského štátu. "Vysoký počet realizovaných kontrol poukazuje na fakt, že kontrolné orgány sú mimoriadne aktívne vo svojej činnosti a darí sa im predchádzať vzniku veľkého objemu nezrovnalostí, resp. odhaľovať prípady iných porušení pravidiel implementácie. Richard Sulík tvrdí, že Slovensko si robí veľkú hanbu, keď nedokáže účinne riešiť nezrovnalosti. Týmito tvrdeniami však pán Sulík robí hanbu sám sebe, pretože niekoľko rokov už pôsobí v Bruseli a problematike zjavne nerozumie," myslí si Raši. Upozornil tiež na to, že zjednodušiť sa má aj čerpanie eurofondov a skrátenie procesov verejného obstarávania.