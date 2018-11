Rusal výrazne zvýšil kvartálny zisk, pomohol odklad sankcií USA

Firma v pondelok uviedla, že upravený čistý zisk dosiahol za 3. štvrťrok 338 miliónov USD (296,05 milióna eur). V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to znamená rast o 55 %.

Moskva 5. novembra (TASR) - Ruský hlinikárenský koncern Rusal oznámil za 3. kvartál vysoký medzikvartálny rast zisku, k čomu dopomohlo odloženie sankcií zo strany USA. Spoločnosť zároveň oznámila, že novým generálnym riaditeľom sa stane Jevgenij Nikitin.



Firma v pondelok uviedla, že upravený čistý zisk dosiahol za 3. štvrťrok 338 miliónov USD (296,05 milióna eur). V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to znamená rast o 55 %. Čistý zisk z opakujúcich sa operácií vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 42 % a medziročne o 43 % na 623 miliónov USD. Umožnil to fakt, že sankcie voči firme, o ktorých ešte v apríli rozhodli Spojené štáty, Washington zatiaľ odložil.



Americké ministerstvo financií zaradilo ruského miliardára Olega Deripasku a spoločnosti, v ktorých je významným akcionárom, vrátane Rusalu, na čiernu listinu. Sankcie oznámil Washington začiatkom apríla s tým, že sa týkajú 17 predstaviteľov ruskej vlády a siedmich ruských oligarchov plus 12 spoločností, ktoré kontrolujú. Dôvodom podľa Washingtonu bolo ich profitovanie zo "škodlivých aktivít Ruska po celom svete". Uvedenie sankcií do platnosti voči Rusalu však bolo niekoľkokrát odložené, keďže USA sa rozhodli firmu zo sankčného zoznamu stiahnuť, ak Deripaska bude súhlasiť s ukončením kontroly nad spoločnosťou. Naposledy bol termín stanovený na 12. decembra.



Koncom mája odstúpilo z funkcie viacero členov manažmentu Rusalu vrátane šéfky Alexandry Burikovej. Dočasným šéfom sa stal Jevgenij Nikitin, ktorého teraz Rusal oficiálne vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa. Podľa Rusalu Nikitin nie je prepojený s Deripaskom, ani s ďalšími významnými akcionármi.



(1 EUR = 1,1417 USD)