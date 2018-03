Ruská centrálna banka by mala znížiť hlavnú úrokovú sadzbu

Podľa analytikov by centrálna banka mala k ďalšiemu zníženiu hlavnej úrokovej sadzby pristúpiť na najbližšom aprílovom zasadnutí.

Moskva 31. marca (TASR) - Ruská centrálna banka by mala kľúčovú úrokovú sadzbu znížiť do konca tohto roka na 6,5 %. V súčasnosti dosahuje úroveň 7,25 %, na ktorú ju banka znížila koncom marca.



Podľa analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters, by centrálna banka mala k ďalšiemu zníženiu hlavnej úrokovej sadzby pristúpiť na najbližšom aprílovom zasadnutí. Očakávajú, že ju opäť skresá o 25 bázických bodov tak, ako to urobila koncom marca. Kľúčová úroková sadzba by sa tak mala dostať na 7-% úroveň.



K ďalšiemu zníženiu sadzby na 6,75 % by malo dôjsť do konca 2. štvrťroka a posledné zníženie o 25 bázických bodov na 6,5 % očakávajú analytici vo 4. kvartáli.



Nižšie úrokové sadzby podporujú poskytovanie úverov, čo by malo pomôcť zrýchliť súčasné pomalé tempo zotavovania ruskej ekonomiky. Ekonómovia predpokladajú, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrastie v tomto roku o 1,8 %. V budúcom roku by sa tempo rastu ekonomiky malo mierne zrýchliť na 1,9 %. To je síce lepší vývoj než 1,5-% rast ekonomiky v roku 2017, stále však hlboko pod úrovňou rastu pred nástupom krízových rokov 2008-2009, keď ruská ekonomika rástla v priemere o 7 %. Rusko vtedy ťažilo najmä z vysokých cien ropy.



Tohtoročný rast ekonomiky by mali podľa ekonómov potiahnuť najmä domáci dopyt a kapitálové investície. Očakávajú, že maloobchodné tržby vzrastú v roku 2018 o 2,6 % a kapitálové investície o 3,2 %.