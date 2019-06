Ruská centrálna banka znížila kľúčový úrok na 7,5 %

Centrálna banka zároveň signalizovala ďalšie uvoľnenie menovej politiky v blízkom čase, keďže rast ekonomiky sa spomalil a inflácia sa znižuje smerom k cieľu centrálnej banky.

Moskva 14. júna (TASR) - Ruská centrálna banka po vyše 1 roku znížila úrokové sadzby.



Ruské kľúčové sadzby klesli prvýkrát od marca 2018. Centrálna banka zároveň signalizovala ďalšie uvoľnenie menovej politiky v blízkom čase, keďže rast ekonomiky sa spomalil a inflácia sa znižuje smerom k cieľu centrálnej banky.



Ruská centrálna banka znížila v piatok kľúčovú sadzbu na 7,50 % zo 7,75 %. To bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.



"Ak sa bude situácie vyvíjať v súlade so základnou prognózou, ruská centrálna banka vidí možnosť ďalšieho zníženia kľúčovej sadzby na jednom z nachádzajúcich zasadnutí rady riaditeľov a prechod k neutrálnej menovej politike do polovice roka 2020," uviedla centrálna banka vo svojom vyhlásení.



Tempo expanzie ruskej ekonomiky sa v 1. kvartáli prudko spomalilo, keď hrubý domáci produkt (HDP) medziročne stúpol len o 0,5 % po zvýšení o 2,7 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Centrálna banka v piatok taktiež znížila svoju predpoveď rastu ekonomiky v tomto roku na 1 % až 1,5 % z 1,2 % až 1,7 %.



Väčšina ekonómov prognózuje druhé zníženie úrokových sadzieb v septembri a niektorí počítajú do konca roka ešte s jedným.



Medziročná inflácia sa v máji spomalila druhý mesiac po sebe a dosiahla 5,1 %. Očakáva sa, že tempo rastu cien by mohlo už tento rok klesnúť na cieľové 4 %.