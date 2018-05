Rusko nevylučuje, že dohoda s OPEC o obmedzovaní ťažby sa predĺži

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a niekoľko krajín mimo kartelu začali program znižovania ťažby realizovať od začiatku roka 2017 s cieľom stabilizovať trh a podporiť ceny ropy.

Moskva 22. mája (TASR) - Je možné, že dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a producentov mimo ropného kartelu o obmedzovaní ťažby sa predĺži do budúceho roka. Naznačilo to ruské ministerstvo energetiky.



Ako uviedla agentúra Reuters, podľa šéfa oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu na ruskom ministerstve energetiky Romana Maršavina ministerstvo túto možnosť nevylučuje. O tejto otázke by sa malo diskutovať na najbližšej schôdzke zástupcov OPEC a producentov, ktorí nie sú členmi kartelu. Schôdzka je naplánovaná na budúci mesiac vo Viedni.



OPEC a niekoľko krajín mimo kartelu začalo program znižovania ťažby realizovať od začiatku roka 2017 s cieľom stabilizovať trh a podporiť ceny ropy. Od januára 2017 sa ceny suroviny aj zvýšili, zhruba o 40 %.



V priebehu utorka sa cena ropy Brent dostala nad 80 USD (67,83 eura) za barel (159 litrov). To je najvyššia hodnota od novembra 2014, pričom prvýkrát od tohto obdobia prekonala 80-dolárovú hranicu minulý týždeň.