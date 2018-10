Rusko očakáva tento rok nový rekord vo vývoze zemného plynu do Európy

Spojené štáty opakovane tlačia na Európu, aby dovoz plynu z Ruska, konkrétne od ruského koncernu Gazprom, znížila.

Moskva 3. októbra (TASR) - Rusko počíta s ďalším rastom vývozu zemného plynu do Európy, napriek tlaku USA, aby Európania dovoz plynu z tejto krajiny znížili. Moskva zároveň očakáva výrazné zvýšenie exportu skvapalneného zemného plynu (LNG) a počíta s tým, že v nasledujúcom desaťročí sa stane najväčším vývozcom LNG na svete.



Na konferencii v Moskve zástupcovia ruského energetického sektora a vládni predstavitelia uviedli, že tento rok by mohlo Rusko vyviezť do Európy vyše 200 miliárd kubických metrov (m3). Prekonalo by tak minuloročný rekord na úrovni vyše 194 miliárd m3.



Spojené štáty pritom opakovane tlačia na Európu, aby dovoz plynu z Ruska, konkrétne od ruského koncernu Gazprom, znížila. Gazprom kontroluje 35 % trhu s plynom v Európe, čo je podstatne viac než ktorýkoľvek iný dodávateľ. Navyše, svoj podiel chce ešte zvýšiť, a to zhruba na 40 %. Vychádza najmä z toho, že produkcia plynu v samotnej Európe klesá. Podľa Washingtonu Gazprom surovinu využíva na vydieranie, Rusi však za tlakom USA vidia skôr úsilie Washingtonu pretlačiť do Európy vlastný LNG.



Aj v tejto oblasti chce Rusko výrazne pokročiť a v nasledujúcom desaťročí sa plánuje stať najväčším vývozcom LNG na svete. Umožniť by mu to mala nová technológia, ktorú Rusko vyvíja.