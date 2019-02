Rusko znížilo v januári produkciu ropy menej, než sa čakalo

Ruské ministerstvo energetiky cez víkend oznámilo, že v januári dosiahla produkcia ropy 11,38 milióna barelov denne oproti decembrovej rekordnej úrovni 11,45 milióna barelov/deň.

Moskva 4. februára (TASR) - Produkcia ropy v Rusku klesla minulý mesiac tesne pod 11,40 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Rozsah poklesu je tak omnoho slabší, než sa pôvodne očakávalo.



Ruské ministerstvo energetiky cez víkend oznámilo, že v januári dosiahla produkcia ropy 11,38 milióna barelov denne oproti decembrovej rekordnej úrovni 11,45 milióna barelov/deň. V prepočítaní na tony to predstavuje 48,113 tony, zatiaľ čo v decembri dosiahla produkcia 48,442 milióna ton.



Oproti októbrovej úrovni, z ktorej sa vychádzalo pri dohode medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi ako Rusko o obmedzení ťažby od začiatku tohto roka, to znamená pokles o 35.000 barelov denne. Ruský minister energetiky Alexander Novak ale pôvodne prisľúbil, že Rusko zníži ťažbu v januári v porovnaní s októbrom o 50.000 barelov denne. V 1. štvrťroku by Rusko podľa dohody malo zredukovať svoju ťažbu o 230.000 barelov/deň.



Vývoz prostredníctvom ropovodov v januári klesol na 4,313 milióna barelov denne. V decembri dosiahol 4,496 milióna barelov/deň.