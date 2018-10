Ruský súkromný sektor vzrástol najvýraznejšie za päť mesiacov

Zložený index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v septembri 53,5 bodu.

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruský súkromný sektor pokračoval v septembri v raste, pričom tempo rastu dosiahlo 5-mesačné maximum. Prispel k tomu najmä sektor služieb, ktorý rovnako vzrástol najrýchlejším tempom za posledných päť mesiacov. Uviedla to v utorok spoločnosť IHS Markit.



Zložený index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v septembri 53,5 bodu. To je výrazný rast oproti augustovej hodnote kompozitného indexu na úrovni 52,1 bodu. Znamená to zrýchlenie rastu v ruskom súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Septembrová hodnota indexu je zároveň najvyššia od apríla tohto roka.



Prispel k tomu najmä sektor služieb. Index nákupných manažérov IHS Markit pre tento sektor dosiahol v septembri 54,7 bodu oproti augustovej hodnote 53,3 bodu. Aj v tomto prípade to je najvyššia hodnota indexu od apríla.