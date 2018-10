RÚZ nesúhlasí so zvýšením stropu pre výpočet sociálnych odvodov

Návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie sociálnych odvodov predložil na rokovaní sociálneho výboru k novele zákona o sociálnom poistení poslanec Ľubomír Vážny.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasí so zvýšením stropu pre výpočet sociálnych odvodov zo 7-násobku priemernej mzdy na 11-násobok. Zástupcovia zamestnávateľov zvýšenie odvodov v čase priaznivého vývoja verejných financií považujú za neodôvodnené a nemajú dôveru, že toto zvýšenie bude dočasné. RÚZ preto žiada strany vládnej koalície, aby takéto opatrenie s významným vplyvom na podnikateľské prostredie prešlo formou riadneho pripomienkovacieho procesu.



Návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie sociálnych odvodov predložil na rokovaní sociálneho výboru k novele zákona o sociálnom poistení poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD), pričom by to malo platiť len na najbližšie dva roky, kým sa nezavedie ročné zúčtovanie sociálneho poistenia. "Aj pri zohľadnení faktu, že uvedené opatrenie sa dotkne iba niekoľko tisíc zamestnancov, treba vziať do úvahy, že pôjde prevažne o tých najviac kvalifikovaných, ktorí z pohľadu ich kvalifikácie a odbornosti predstavujú 'rodinné striebro' slovenského trhu práce," podotkla RÚZ.



Zamestnávatelia tiež pochybujú o dočasnosti opatrenia. "Skúsenosti s dočasnými opatreniami typu bankový odvod či osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach skôr potvrdzujú opak," podotkla RÚZ.



Zamestnávateľom tiež nie je jasné, prečo dochádza k zvýšeniu odvodových stropov práve na 11-násobok priemernej mzdy. "Návrh neobsahuje žiadne vyčíslenie, o koľko sa majú zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne či iné možné alternatívy a scenáre, ktorými by bolo možné príslušné dodatočné zdroje v systéme získať," tvrdí RÚZ s tým, že navyše rastú príjmy SP a vďaka priaznivému vývoju na trhu práce nie je dôvod na zvyšovanie vymeriavacích základov ekonomicky legitímny.



"RÚZ dlhodobo a konzistentne upozorňuje na vysoké daňové odvodové zaťaženie práce, čo má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a mieru zamestnanosti. Navrhované opatrenie týmto kvalitu podmienok pre podnikanie ešte viac zhorší," myslia si zástupcovia zamestnávateľov. Predloženému poslaneckému pozmeňujúcemu návrhu RÚZ vyčíta aj to, že k nemu nebola uskutočnená verejná diskusia.