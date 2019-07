Ružomberok podal odvolanie voči čiastkovému územnému rozhodnutiu k D1

Podľa hovorcu primátora mesta nemá podané odvolanie žiaden vplyv na meškanie dokončenia výstavby diaľničného úseku pri Ružomberku.

Ružomberok 31. júla (TASR) - Mesto Ružomberok a dolnoliptovské obce podali odvolanie voči čiastkovému územnému rozhodnutiu na stavebné objekty diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktoré na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vydal príslušný Okresný úrad v Žiline. TASR o tom v stredu informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Doplnil, že vydané územné rozhodnutie sa vzťahuje len na jeden most a nerieši novú časť trasy diaľnice D1 Hubová – Ivachnová.



Ako tvrdí radnica, v správnom konaní, ktoré predchádzalo vydaniu čiastkového územného rozhodnutia, boli nepochopiteľne vylúčení legitímni účastníci konania – zástupcovia ružomberskej mestskej časti Hrboltová. Toto konanie je podľa radnice v rozpore so zákonom. Magistrát má za to, že boli upreté práva účastníkom konania, či už to boli zástupcovia Hrboltovej alebo dolnoliptovských obcí. Zástupcovia mesta a obcí nesúhlasili s odvolaniami mestskej časti Hrboltová k vybratej novej trase diaľnice v procese EIA.



"Vydané územné rozhodnutie považujeme za nezákonné. Dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli podať odvolanie, je istota, že pri preskúmaní súdom by bolo územné rozhodnutie zrušené ako nezákonné. Pri preskúmavaní konania správnych orgánov sa posudzuje účel konania, v našom prípade vždy ide o ten istý účel - výstavbu úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Preto nezákonný postup v tomto čiastkovom - a z pohľadu celej trasy nepodstatnom - územnom konaní spôsobí zásadný problém aj v nasledujúcom územnom konaní,” povedal poradca ružomberského primátora pre dopravu a infraštruktúru Tomáš Mišovič.



Dodal, že dlhodobo upozorňujú na zásadné meškanie a výhovorky NDS v povoľovacom procese. „Prešiel rok od právoplatnosti záverečného stanoviska EIA a územné konanie na novú trasu diaľnice sa ani len nezačalo. Pôvodne sľúbený termín získania územného rozhodnutia, február 2019, je dávno za nami. Rovnako tak plnenie zmierňujúcich opatrení zo strany NDS na základe záverečného stanoviska EIA je za uplynulý rok, okrem premaľovaných čiar na križovatke pri Mondi SCP, nulové,“ uviedol.



Podľa Mišoviča nový zmluvný termín dokončenia úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, jún 2022, je z tohto pohľadu nereálny, rovnako ako aj koniec roka 2022. Konanie NDS považuje za absurdné a nepochopiteľné.



„Nebudeme sa nečinne prizerať ďalšiemu meškaniu pre nás kľúčového úseku diaľnice. Ružomberok je ťažko skúšaný dopravou, ktorá mu spôsobuje nemalé problémy. Práve z toho dôvodu sledujeme konanie okolo výstavby diaľnice D1 veľmi pozorne, aby sme dokázali budúci problém odhaliť hneď a zabránili tak ďalšiemu meškaniu,” skonštatoval primátor mesta Ružomberok Igor Čombor.



Podľa hovorcu primátora mesta nemá podané odvolanie žiaden vplyv na meškanie dokončenia výstavby diaľničného úseku pri Ružomberku.