Ružomberok podáva podnet na stavebný dohľad pre nestavanie diaľnice D1

Ružomberok 25. apríla (TASR) – Mesto Ružomberok podáva prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR podnet na stavebný dohľad v súvislosti s nepokračovaním výstavby diaľnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová. V stredu o tom informoval asistent primátora Ružomberka Michal Praženica.



Ružomberský primátor Igor Čombor upozornil, že výstavba je zastavená už viac ako tri roky. Podľa neho sa uskutočnilo mnoho rokovaní s kompetentnými stranami - NDS, Združením Čebrať či ministerstvom dopravy, na ktorých boli stanovené a prisľúbené aj verejné termíny začatia razenia tunela. Tie sa však podľa neho neustále odsúvajú.



"Situácia je komplikovanejšia v tom, že nám nehrozia len dva mesiace zdržania, ale oveľa väčšie, ktoré sa prolonguje už z minulosti. Tunel sa mal raziť ako geologická úloha už v januári 2017 a nič tomu nebránilo, pretože Združenie Čebrať si najalo firmu Cadeco, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu na vykonanie geologickej úlohy. Mala všetky oprávnenia a rozhodnutia, aby mohla túto úlohu realizovať," upozornil pred časom primátor.



Keďže tunel raziť nezačali, situácia sa skomplikovala. "NDS sama od seba najala spoločnosť EDGE Investment, s ktorou uzavrela zmluvu," dodal. Podľa primátora je to však firma so záporným imaním, nemá náležité licencie a povolenia, čo znamená, že nemôže vykonávať takúto geologickú úlohu.



Keďže má podľa Čombora Združenie Čebrať platnú zmluvu so spoločnosťou Cadeco a nie so spoločnosťou EDGE Investment, s ktorou uzavrela zmluvu NDS, dochádza k určitej schizme, kto vlastne bude geologickú úlohu robiť a kedy. "Reálne razenie tunela Čebrať sa odďaľuje do ďalších časových dimenzií, proti ktorým sú tri mesiace zdržania oveľa menší problém ako to, kedy sa NDS bez toho, aby zavádzala verejnú mienku, začne venovať dokončeniu úseku, do ktorého nepochybne patrí aj vyrazenie tunela Čebrať," dodal.



Mesto i okolité obce, ktoré sú účastníkmi konania v procese EIA na diaľnici D1 Hubová - Ivachnová podľa ružomberského primátora jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2. "Preto tvrdenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) o tom, že Ružomberčania blokujú výstavbu diaľnice, prekračujú hranice úcty voči obyvateľom, ale aj zákonom," povedal.



Dodal, že ani on nesúhlasí s podanými rozkladmi dvoch obyvateľov mestskej časti Hrboltová, no je to ich právo, ktoré využili. "Rozklad podali ešte pred Veľkou nocou, celkom isto nie v posledný možný deň, chvíli alebo o minútu dvanásť, ako tvrdí NDS. Preto má minister životného prostredia zriadenú rozkladovú komisiu ako odvolací orgán. Tá sa s námietkami vysporiada a rozhodne," skonštatoval primátor. Konanie NDS je podľa neho absurdné a smeruje k tomu, ako nestavať, na čo mesto Ružomberok už dlhodobo upozorňuje.