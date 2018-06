Ryanair bude lietať na linke Košice – Londýn Southend

Prvý let je naplánovaný na 2. apríla 2019. Oznámili to v stredu írsky letecký dopravca a košické letisko.

Košice 13. júna (TASR) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair spustí v budúcom roku leteckú linku spájajúcu letiská Košice a Londýn Southend. Nová linka bude prevádzkovaná trikrát týždenne, a to od letného letového poriadku. Prvý let je naplánovaný na 2. apríla 2019. Oznámili to v stredu írsky letecký dopravca a košické letisko.



Spojenie bude zabezpečovať lietadlo typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Letenky budú v predaji od 15. júna 2018.



Do Košíc tak prichádza najväčšia letecká spoločnosť v Európe, do metropoly východného Slovenska bude lietať zo svojej najnovšej základne na letisku na pobreží regiónu Essex.



Z Košíc na letisko Londýn Luton už od roku 2013 lieta spoločnosť Wizz Air. "Linka do Londýna je dlhodobo našou najúspešnejšou destináciou, ktorá má stále vysoký rastový potenciál, keďže aktuálne alokovaná kapacita nie je postačujúca a nepokrýva celkový dopyt zo strany cestujúcich. Linka spájajúca Košice s letiskom Londýn Southend otvára množstvo príležitostí pre tisícky Slovákov žijúcich v Anglicku, pre obyvateľov z našej širokej spádovej oblasti a pre turistov z Londýna a jeho okolia, aby mohli objavovať krásy nášho mesta i celého východného Slovenska," uviedol výkonný riaditeľ Letiska Košice Michael Tmej.



Pripomenul zároveň, že v máji 2019 sa na Slovensku budú konať Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a tím Veľkej Británie odohrá svoje zápasy v základnej skupine práve v Košiciach. "Britskí hokejoví fanúšikovia tak môžu využiť aj toto nové spojenie a prísť podporiť svoje národné mužstvo do Košíc," dodal Tmej.