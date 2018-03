Lety majú začať v októbri tohto roka.

Boryspiľ 24. marca (TASR) - Najväčšie európske nízkonákladové aerolínie Ryanair chcú tento rok spustiť pravidelné lety do Európy. "Ryanair spustí 10 letov z Kyjeva a päť z Ľvova do Európy," napísal v piatok (23.3.) na Twitteri ukrajinský prezident Petro Porošenko.



Podľa jeho údajov sa lety majú začať v októbri tohto roka. Pôvodné plány, podľa ktorých mal Ryanair lietať z Ukrajiny do Európy už vlani, sa nezrealizovali pre vtedajšie požiadavky leteckej spoločnosti.