Ryanair znížil svoje prognózy pre meškajúce dodávky Boeingov

V súvislosti s týmito problémami tiež varoval, že po tohtoročnej letnej sezóne v období od novembra do budúceho leta plánuje nielen obvyklé zatvorenie, ale aj redukciu počtu základní.

Dublin 16. júla (TASR) - Najväčší európsky dopravca Ryanair znížil svoju prognózu tempa rastu cestujúcich počas budúceho leta na 3 % z predchádzajúcich 7 %. Dôvodom je odklad dodávok nových strojov Boeing 737 MAX.



A upozornil zároveň, že prípadné dlhšie meškanie týchto dodávok zasiahne jeho rast.



V súvislosti s týmito problémami tiež varoval, že po tohtoročnej letnej sezóne v období od novembra do budúceho leta plánuje nielen obvyklé zatvorenie, ale aj redukciu počtu základní.



Skupina uviedla, že rokuje s letiskami, ktorých sa dotkne strata základne a prekonzultuje so zamestnancami a odbormi plánované „krátkodobé“ škrty a uzávierky.



Írsky dopravca tak očakáva za finančný rok do konca marca 2021 nárast počtu cestujúcich na približne 157 miliónov namiesto pôvodne odhadovaných 162 miliónov.



"Tento výpadok v dodávkach lietadiel si vyžiada niekoľko základných škrtov a uzávierok pre leto 2020, ale aj pre zimu 2019," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Ryanair Michael O'Leary.



"Začali sme konzultácie s našimi ľuďmi a odbormi o plánovaní a realizácii škrtov a zatváraní základní, ktoré sú priamo spôsobené oneskorením dodávok 737 MAX," povedal.



O'Leary dodal, že sa bude snažiť „obnoviť náš rast na normálnu úroveň v lete 2021“.



Letecká spoločnosť podľa neho dúfa, že dostane svoje prvé lietadlo MAX medzi januárom a februárom 2020. No vzhľadom na to, že výrobca môže každý mesiac dodať len šesť až osem lietadiel, spoločnosť Ryanair odhaduje, že do konca mája 2020 by mohol dostať 30 strojov 737 MAX, čo je menej ako 58 nových lietadiel, ktoré mu mal Boeing pôvodne dodať pre letnú sezónu 2020.



Okrem toho, toto číslo by mohlo byť ešte nižšie. Konečný výsledok bude totiž závisieť od toho, kedy sa lietadlá 737 MAX vrátia do prevádzky po tom, ako boli na celom svete stiahnuté po tragickej marcovej havárii.