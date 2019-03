Podnikatelia s exportnými ambíciami sa môžu uchádzať o dotáciu

Výzvu vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Bratislava 7. marca (TASR) - Od 6. marca do 7. mája tohto roka sa môžu malé a stredné slovenské firmy s exportnými ambíciami hlásiť o štátnu dotáciu v rezorte zahraničných vecí. Výzvu vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a je zameraná na synergiu rozvojovej spolupráce SR a podnikateľských cieľov v rozvojových krajinách.



"Pre slovenské firmy je to príležitosť etablovať sa s odbornou, personálnou a finančnou podporou rezortu zahraničných vecí na trhoch rozvojových krajín," upozornil na to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Program prispieva v rozvojových krajinách k zlepšeniu sociálneho alebo podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti, k zvýšeniu kvalifikácie miestnych zamestnancov a konkurencieschopnosti. Pre miestne obyvateľstvo to často predstavuje významné zvýšenie dostupnosti základných tovarov a služieb.



Výsledky spoločných projektov slovenských a zahraničných partnerov by sa mali zameriavať na transfer a využívanie nových technológií, ochranu životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, ekologickejšiu prevádzku a podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadateľom môže byť slovenský podnik, ktorý spĺňa definíciu malého a stredného podniku, alebo mikropodnik a v čase predloženia žiadosti o dotáciu musí preukázať existenciu partnerstva v krajine realizácie. Výzva je otvorená pre začínajúce aj existujúce podniky, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu v dvoch fázach projektu, a to v príprave aj v realizácii.



Výška grantu na prípravu projektu je maximálne 10.000 eur a podnik v tejto fáze môže realizovať aktivity ako analytická činnosť, zbieranie dát a informácií či odborné posudky potrebné na vytvorenie podnikateľského plánu alebo štúdie uskutočniteľnosti. Patria tam testovanie nových pracovných a technologických postupov, vycestovanie na miesto realizácie, semináre, workshopy, prezentácie, okrúhle stoly a iniciovanie spolupráce s miestnymi partnermi a verejnými inštitúciami.



Realizácia predstavuje vytváranie podnikateľských partnerstiev a nových pracovných miest v rozvojových krajinách. K aktivitám v prípravnej fáze sa pridávajú aj nákup hmotného a nehmotného majetku, študijné cesty na Slovensko a založenie pobočiek slovenských podnikov v rozvojových krajinách. Maximálna výška požadovanej dotácie vo fáze realizácie je 200.000 eur. Prijímateľ musí preukázať spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 20 % z hodnoty dotácie.



SAMRS je rozpočtovou organizáciou ministerstva zahraničných vecí. Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi rezortu, so záväznými dokumentmi Európskej únie, Organizácie Spojených národov, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a s ostatnými medzinárodnými záväzkami.