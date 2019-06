S. Fischer: Tlak Trumpa na zníženie sadzieb ohrozuje nezávislosť Fedu

Fischer na fóre Európskej centrálnej banky (ECB) v portugalskej Sintre povedal, že ekonomike USA sa dosť darí.

Sintra 18. júna (TASR) - Tlak prezidenta Donalda Trumpa na zníženie úrokových sadzieb ohrozuje nezávislosť americkej centrálnej banky (Fed), varoval pred tým bývalý zástupca šéfa Fedu Stanley Fischer.



Fischer na fóre Európskej centrálnej banky (ECB) v portugalskej Sintre povedal, že ekonomike USA sa dosť darí. "Ale nevedeli by ste to, keby ste počúvali prezidenta Spojených štátov," doplnil. Zníženie úrokových sadzieb by podľa neho síce podporilo zamestnanosť, aj keď situácia na trhu práce je aj tak dobrá a nezamestnanosť nízka, bol by to však zároveň smrteľný úder pre centrálnu banku.



"Zničilo by to nezávislosť Fedu," uviedol Fischer na panelovej diskusii so šéfom ECB Mariom Draghim a guvernérom britskej centrálnej banky (BoE) Markom Carneym. Varoval, že to sa nesmie stať.



V utorok sa začalo dvojdňové zasadnutie menového výboru (FOMC) Fedu. Trump v poslednom čase opakovane kritizoval Fed, keďže považuje úrokové sadzby za príliš vysoké, čo podľa neho škodí ekonomike. To bolo v minulosti nepredstaviteľné. Americkí prezidenti sa totiž pred Trumpom zásadne nevyjadrovali k menovej politike a rešpektovali nezávislosť Fedu.



Šéf Fedu Jerome Powell, ktorého do funkcie vlani vymenoval Trump, opakovane zdôrazňuje, že predstavitelia centrálnej banky budú pri svojom rozhodovaní ignorovať politické tlaky.



Fischer dodal, že Powell dobre vie, že vláda nemôže dávať centrálnej banke inštrukcie v oblasti menovej politiky.