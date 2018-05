Š. Kišš:Projekt Hodnota za peniaze sa etabloval v slovenskom priestore

Šéf Útvaru hodnoty za peniaze a prezident diskutovali o dosiahnutých výsledkoch útvaru aj o ďalších plánoch.

Bratislava 30. mája (TASR) – Projekt Hodnota za peniaze sa etabloval v slovenskom verejnom priestore. Uviedol to riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR Štefan Kišš po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý ho prijal pri príležitosti dvoch rokov fungovania ÚHP.



Šéf ÚHP a prezident diskutovali o dosiahnutých výsledkoch útvaru aj o ďalších plánoch. "Zrevidovali sme takmer polovicu verejných výdavkov a pozeráme sa na veľké investičné projekty od dopravy, zdravotníctva až po obranu. A posudzujeme jednotlivé projekty z hľadiska hodnoty za peniaze," priblížil Kišš s tým, že najviac sa útvar venoval doprave a diaľničným projektom. "Obchvat Prešova a úsek Mýtna – Lovinobaňa sú dnes pripravené tak, že už pri verejnom obstarávaní tam bola pripísaná celkom značná úspora rádovo v desiatkach až stovkách miliónov eur," podotkol Kišš.



Prezident Kiska vidí podľa vlastných slov v zmysluplnosti a efektívnosti verejných investícií na Slovensku veľké rezervy. Je presvedčený, že je povinnosťou ministrov obhájiť výdavky ich rezortov v podobe čo najvyššej hodnoty pre občanov. Ako príklad uviedol chystanú modernizáciu armády alebo veľké dopravné projekty. "Pri presadzovaní zmien aj pri snahe využívať peniaze efektívnejšie je vždy potrebná politická vôľa. Ale dobrý úmysel nestačí, aby zaistil najlepšie riešenie. Preto je dôležité, aby mali rezorty dostatok ľudí schopných posudzovať výdavky aj z tejto perspektívy," zdôraznil Kiska.



Kišš reagoval aj na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), podľa ktorého by už cena nemala byť jediným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk pri súťažiach na projektové práce. "Úplne základnou zásadou, prečo sa bavíme o projekte s názvom Hodnota za peniaze je, že nerozhoduje len cena, ale aj kvalita," poznamenal.



ÚHP momentálne pracuje na projekte s názvom Mzdy vo verejnej správe. "Pozeráme sa na to, koľko úradníkov, teda vôbec zamestnancov štátu, je na Slovensku, a či sú ohodnotení adekvátne, a aké výsledky za to občania majú," ozrejmil Kišš. Jednou z hlavných úloh, ktorá ÚHP čaká, je podľa neho posúdenie zostávajúcich investičných projektov, ktoré sa pripravujú. Prioritne bude útvar posudzovať tie, ktoré sú najbližšie k realizácii.