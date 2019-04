S. Mnuchin: Čína a USA sa dohodli na kontrole plnenia budúcej dohody

Zároveň ale dodal, že stále sa nepodarilo vyriešiť všetky dôležité otázky.

Washington 11. apríla (TASR) - Spojené štáty a Čína sa v podstate dohodli na mechanizme, ktorý umožní sledovať dodržiavanie budúcej obchodnej dohody. Uviedol to americký minister financií Steven Mnuchin, ktorý dodal, že súčasťou dohody je aj vytvorenie príslušných úradov.



"Dá sa povedať, že sme sa v podstate dohodli na mechanizme kontroly plnenia obchodnej dohody," povedal Mnuchin v stredu (10. 4.) pre televíznu stanicu CNBC s tým, že obidve strany vytvoria na to určené úrady. Rozhovory budú pokračovať vo štvrtok dopoludnia washingtonského času. Zároveň ale dodal, že stále sa nepodarilo vyriešiť všetky dôležité otázky.



Mnuchin sa odmietol vyjadriť k problému dovozných ciel na čínsky tovar v celkovej hodnote 250 miliárd USD (221,65 miliardy eur), teda k tomu, či a prípadne kedy ich Spojené štáty zrušia. Navyše, aj keď americký prezident Donald Trump nedávno uviedol, že obchodnú dohodu by mohli oznámiť zhruba ku koncu apríla, Mnuchin odmietol stanoviť časový rámec rokovaní. Podľa neho je dôležité uzatvoriť "dobrú dohodu".