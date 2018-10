Mnuchin: Súčasťou obchodných dohôd Spojených štátov budú menové otázky

Menové otázky tak budú po hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by mohol zvýšiť dovozné clá na japonské autá, ďalšou citlivou otázkou v rokovaniach o obchode medzi USA a Japonskom.

Nusa Dua 14. októbra (TASR) - Spojené štáty chcú do budúcich obchodných dohôd zahrnúť aj menové otázky, uviedol cez víkend americký minister financií Steven Mnuchin. To by sa týkalo aj obchodnej dohody s Japonskom, čo v ázijskej krajine vyvolalo nervozitu.



Počas výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) na indonézskom ostrove Bali Mnuchin novinárom povedal, že Washington považuje kapitolu o menových manipuláciách, ktorá je súčasťou novej dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA) za model pre budúce obchodné dohody. Uvedená kapitola má obchodných partnerov USA odradiť od menových manipulácií.



"Radi by sme menové otázky zapracovali do budúcich obchodných dohôd," povedal Mnuchin s tým, že by sa to malo týkať všetkých obchodných dohôd, Japonsko nevynímajúc. Reagoval tak na otázky, či USA budú o tejto téme diskutovať aj v rámci rokovaní o obchode s Japonskom.



Jeho vyjadrenia vyvolali v ázijskej krajine obavy a vo viacerých médiách sa objavili komentáre, či USA budú mať právo označiť za menovú manipuláciu akúkoľvek intervenciu Tokia na devízovom trhu, aby udržalo prípadné posilňovanie kurzu jenu pod kontrolou. Jen je totiž v Ázii často považovaný za "bezpečný prístav," takže v časoch krízy láka investorov a spevňuje. To následne ale poškodzuje domácich exportérov.



Japonský minister hospodárstva Tošimicu Motegi, ktorý má na starosti aj rozhovory o obchode s USA, v nedeľu uviedol, že zatiaľ so svojím náprotivkom, americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom, o menových záležitostiach nerokoval.



Menové otázky tak budú po hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by mohol zvýšiť dovozné clá na japonské autá, ďalšou citlivou otázkou v rokovaniach o obchode medzi USA a Japonskom. Pre Tokio je ťažko predstaviteľné, že by pre obchodnú dohodu s USA malo mať do budúcnosti v prípade prudkého rastu kurzu jenu zviazané ruky. Japonská ekonomika je totiž orientovaná na vývoz a silný kurz meny jej exportérov poškodzuje.