SAMO: Oceňujeme iniciatívy presadzujúce férové obchodné postupy

Slovenská aliancia moderného obchodu sa však nemôže vyjadrovať k cenovým politikám svojich členov.

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) oceňuje iniciatívy presadzujúce férové obchodné postupy. Uviedla to predsedníčka aliancie Katarína Fašiangová, čím reagovala na stredajší podpis Memoranda o poctivom obchode medzi Zväzom obchodu SR a Úniou priemyselných pekárov.



"Na túto cestu SAMO spolu s Potravinárskou komorou Slovenska nastúpili už vo februári 2018 založením Iniciatívy pre férový obchod a podpísaním 11 zásad správnej obchodne praxe, čím nadviazali na európsky Supply Chain Initiative," dodala Fašiangová.



SAMO sa však nemôže podľa jej slov vyjadrovať k cenovým politikám svojich členov. "Ale dôrazne sa ohradzuje voči tvrdeniu, že jej členovia umelo deformujú pultové ceny pekárenských výrobkov," doplnila Fašiangová. Už teraz je podľa nej zo zákona zakázané predávať potraviny konečným spotrebiteľom pod nákupnú cenu, ktorá je vždy vecou dohody dvoch strán - obchodného reťazca ako odberateľa a pekára ako dodávateľa.



Súčasťou memoranda medzi pekármi a Zväzom obchodu je totiž aj iniciatíva "Poctivý obchod", v rámci ktorej chcú pekári označovať obchody, ktoré od nich odoberajú výrobky za poctivé ceny. Podľa pekárov totiž niektoré zahraničné obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani výrobné náklady pekárov.



"Faktom je, že obchodníci výrobné náklady výrobcov reálne nepoznajú a ani ich nemajú ako zistiť. Sú obchodným tajomstvom každej spoločnosti a je slobodným rozhodnutím každého dodávateľa, ako ich premietne do konečnej ceny pre odberateľa," reagovala predsedníčka SAMO.



Obchodné reťazce sú podľa nej otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi zo Slovenska, ktorí budú schopní dodržať základné podmienky nutné pre fungujúci obchodný vzťah - tovar v konzistentnej kvalite, požadovanom množstve a za konkurencieschopnú cenu akceptovanú spotrebiteľom.



Spoluprácu obchodných reťazcov združených v SAMO a slovenských výrobcov ocenila podľa Fašiangovej aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná pri vyhodnotení projektu Chcem dodávať 11. júna tohto roka. O náraste počtu slovenských dodávateľov, výrobcov aj na pulty reťazcov združených SAMO svedčí podľa aliancie aj posledné medziročné porovnanie, kedy počet slovenských dodávateľov potravín narástol o 12 %.