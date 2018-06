Šancou na zvýšenie produktivity v priemysle je výrazná automatizácia

Na tohtotýždňovom 4. Valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov (APZ) to vo verejnej časti povedal jej prezident Alexej Beljajev.

Bratislava 24. júna (TASR) – Nárast produktivity práce v priemysle na pracovníka v rokoch v rokoch 2008 až 2017 bol na úrovni 37,80 % a rast priemernej mzdy v priemysle bol 46,38 %. Na tohtotýždňovom 4. Valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov (APZ) to vo verejnej časti povedal jej prezident Alexej Beljajev.



Ako uviedol, produktivita práce rastie, ale nie dosť, priemerné mzdy rastú ešte rýchlejšie. Ďalšie zvýšenie produktivity si už bude vyžadovať zapojenie digitálnych technológií a automatizácie. „Vidíte, akým spôsobom narástla produktivita práce v priemysle v takom krátkom období, osobne si myslím, že už narážame na jej limity," konštatoval s tým, že ju nebude možné zvyšovať štandardným spôsobom. Našou šancou bude výrazné zvýšenie automatizácie, zdôraznil.



Podľa neho sa znižuje priemer nadčasovej práce, a napríklad v posledných dvoch rokoch rastie pomalšie pridaná hodnota v priemysle (v roku 2016 o 4,86% a v roku 2017 o 4,34 %) v porovnaní s rokom 2015 (10,04 %), kedy sa začala hospodárska konjunktúra. Firmy vyčerpali možnosť dodatočných zdrojov, ktoré by získali z efektivity, povedal Beljajev.



Na tému príplatkov za prácu povedal, že sa im v zásade nebránia. Ale ich návrh bol, aby zvýšenie bolo rozložené do podstatne dlhšieho časového obdobia, čím by vznikol priestor pre firmy, aby sa s ním vyrovnali robotizáciou.



Beljajev tiež poukázal na to, že asi 77 % slovenských priemyselných podnikov tvoria firmy, ktoré majú zahraničný kapitál. V materských spoločnostiach začali s automatizáciou a robotizáciou možno v 50. rokoch minulého storočia, budujú ju a systémy potom preklápajú do dcérskych firiem vo svete.



APZ je vyššia zamestnávateľská organizácia, v ktorej je šesť priemyselných zväzov, pričom reprezentuje 74 % slovenského priemyslu.